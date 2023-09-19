انت الأن تتابع خبر تعرف على أشهر عطورات الملوك والأمراء والرؤساء.. عطر الأمير محمد بن سلمان والملكة رانيا سيدهشكم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص الملوك والأمراء والرؤساء على استخدام عطور متميزة من ماركات عالمية شهيرة، وفي هذا التقرير سنستعرض لكم العطور التي يستخدمونها.

يستخدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عطر "لو فرينشي" من ماركة "غيرلان" الفرنسية، وثمنه يصل إلى 245 دولار أمريكي.

كشف مساعد الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، عن عطره المفضل وهو "جندرم" من توبر شرودر.

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عن عطره المفضل وهو "أنا الملك" من شون جون.

تستخدم الملكة رانيا عطر "سامسارا" من غيرلان، وهو عطر تم إصداره في عام 1989 ويتميز بتركيبته الشرقية الخشبية وقاعدته المكونة من زهور السوسن وخشب الصندل والعنبر والمسك والفانيليا.

كان عطر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود هو "هيبة الملك"، ويحتوي على مكونات الورد الطائفي والمسك.

كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستخدم مجموعة من العطور بينها "وايت روز" من فلوريس و"L'Heure Bleue" من غيرلان.

كانت الأميرة ديانا تفضل استخدام عطور بينهاليغونز.

في زفافها عام 2011، اختارت دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، عطرًا برائحة الربيع وهو "وايت جاردينيا بتالز" من علامة إيلومينوم لندن.

تمتلك زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، ثلاثة أنواع من العطور تفضلها، بما في ذلك "وايلد بلوبيل" من جو مالون لندن.

يستخدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عطر "إو سوفاج" من ديور.

تتميز تركيبة هذا العطر الرائع من دار ديور بتوازنها المثالي بين المكونات الطبيعية المميزة. فهو يحتوي على البرغموت الفريد الذي تم قطافه من جنوب إيطاليا، مما يضفي على العطر لمسة من الانتعاش والحيوية. ويتميز أيضًا بوجود اللافندر الرائع، الذي يضفي على العطر لمسة من الأناقة والرقي.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العطر على السنديان الفاخر والباتشولي العميق، مما يضفي على العطر قوة وجاذبية لا تقاوم. وبفضل توازن هذه المكونات الفريدة، يعتبر هذا العطر من الكلاسيكيات التي تعكس روح دار ديور الفاخرة والأناقة.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يحب عطر Success من علامته الخاصة والتي تحمل اسمه. فهذا العطر الفريد يتميز بتركيبته الرائعة والمميزة، ويعكس برائحته القوة والنجاح التي تميز ترامب.