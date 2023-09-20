انت الان تتابع خبر مش راجل.. عروسة سورية تخرج عن صمتها وتكتشف سر صادم عن زوجها ليلة الدخلة جعلها تغادر المنزل ليلًا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اكتشفت زوجة سورية لموقع حصيلة نت بعد زواجها من رجل يكبرها بخمس سنوات وفي ليلة دخلتهم وأثناء العلاقة الزوجية انه ليس رجل الجسد راجل وما تحت انثى وهو ما صدمها .

ومثل لها كابوس في حياتها جعلها تحذف فكرة الزواج من حياتها نهائيا. وقالت المرأة السورية لم اتعرف عليه سابقا وفقك عرفته من التطبيق السعودي المشهور الخطابة والذي يعني بالتعارل وتسهيل الزواج، وهذا كان السبب الأبرز لانخداعي به وهذا الخطأ لن اغفره لنفسي ما حيييت.

واعترف الزوجة أنها ذهبت خلف المال وركزت فقط على املاك العريس وماله واهملت وغفلت عن أهم عنصر يجب ان يتوفر بالرجل وهو ذكوريته وهو مالم تجده في زوجها الذي تطلقت منه بعد أقل من أسبوع من الزواج.

وأوضحت أنها بعد أن عرفت حقيقته لم تستطيع فعل شيء حاولت الهاءه ومن ثم غادرت الغرفة واقفلت بعدها بالمفتاح وغادرت المنزل في الربع الاخير مم الليل.