موعد مباراة الأردن ضد نيجيريا استعدادا لكأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:33 مساءً - يخوض منتخب الأردن اختبارًا وديًا قويًا أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ضمن برنامج التحضيرات الدولية لكلا المنتخبين خلال فترة التوقف الحالية، وتأتي هذه المواجهة في إطار سعي المنتخبين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرسمية، حيث تمثل المباراة فرصة مثالية لتجربة العناصر المختلفة والوقوف على مستوى اللاعبين.

ويدخل المنتخب النيجيري اللقاء وهو يحتل المركز 26 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي منتخب الأردن في المركز 64، ما يعكس تقاربًا نسبيًا في المستوى والطموحات.

الحالة الفنية لمنتخب الأردن ونيجيريا

يعيش المنتخب الأردني فترة مميزة على مستوى النتائج، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين خلال آخر خمس مباريات، دون أن يتعرض لأي خسارة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه المواجهة.

في المقابل، يقدم المنتخب النيجيري مستويات قوية أيضًا، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا مقابل هزيمة واحدة في آخر خمس لقاءات، ما يؤكد جاهزيته للدخول في اختبار صعب أمام النشامى.

موعد مباراة الأردن ضد نيجريا

تُقام المباراة على الأراضي التركية، في أجواء يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت القاهرة و الساعة 09:30 بتوقيت الأردن مكة المكرمة وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد نيجريا

تنقل المباراة عبر شاشة الأردن الرياضية، مع تغطية مباشرة وشاملة لكافة أحداث اللقاء، بالإضافة إلى استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة لمناقشة أبرز الجوانب الفنية، ويتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق أحمد الخلايلة، الذي ينقل أجواء المواجهة بصوته إلى الجماهير.