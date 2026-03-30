” محبط بسببهم ” توخيل يكشف سبب استبعاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 07:30 مساءً - خرج الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بتصريحات واضحة للرد على موجة استبعاد عدد من نجوم "الأسود الثلاثة" عن المعسكر الحالي لأسباب مختلفة، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

سبب استبعاد نجوم أرسنال من معسكر منتخب انجلترا

وأكد توخيل أن قرار استبعاد بعض العناصر جاء لحمايتهم من تفاقم الإصابات، مشدداً على أن مصلحة اللاعبين البدنية والذهنية تتقدم على أي اعتبارات أخرى في هذا التوقيت الحرج من الموسم.

وكشف مدرب المنتخب الإنجليزي عن كواليس استبعاد ثنائي أرسنال، بوكايو ساكا وديكلان رايس، قائلاً: "ساكا ورايس كانا يصران على اللعب والمشاركة في المعسكر الحالي، لكن لم يكن من المنطقي المخاطرة بهما في ظل معاناتهما من انزعاجات بدنية واضحة".

وأضاف توخيل أن المخاوف من تطور هذه الإصابات كانت المحرك الأساسي للقرار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نوني مادويكي سيغيب هو الآخر لعدة أيام لضمان تعافيه بشكل كامل.

توكيل يعبر عن الإحباط من الوضع العام في منتخب انجلترا

وعبر توخيل عن مشاعره تجاه هذه الغيابات بقوله: "أنا محبط، لكن إحباطي ليس من اللاعبين بل من الوضع نفسه؛ فنحن نطمح دائماً لأن يكون الجميع في أفضل حالة معنوية وصحية".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعبين كانوا بحاجة ماسة لـ"راحة ذهنية" بعيداً عن ضغوط كرة القدم المكثفة، لضمان دخول المونديال بأعلى مستويات الجاهزية.

طريق إنجلترا في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

يستعد المنتخب الإنجليزي لخوض غمار المونديال ضمن مجموعة قوية تضم كرواتيا، غانا، وبنما، وجاء جدول مبارياته كالتالي: