اطّلع على.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان في مباراة ودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 07:30 مساءً - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبار ودي جديد اليوم عندما يلتقي مع فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية في مواجهة تأتي ضمن خطة الاستعداد للمباراة المقبلة أمام المصري في منافسات الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان

تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً في لقاء يسعى من خلاله الجهاز الفني إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين للظهور وتقديم أفضل ما لديهم.

موقف الزمالك قبل مواجهة الشرقية للدخان ودياً

يركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه المباراة على متابعة مستوى اللاعبين العائدين من الإصابة والعمل على إدماجهم تدريجيًا في أجواء المباريات إلى جانب رفع المعدل البدني لباقي عناصر الفريق قبل الدخول في التحديات الرسمية المقبلة.

تمثل هذه المواجهة الودية محطة مهمة للزمالك من أجل ضبط الإيقاع الفني وتجربة بعض الخطط التكتيكية بما يساعد الفريق على الظهور بشكل قوي في اللقاء المرتقب أمام المصري خاصة مع رغبة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الدوري.