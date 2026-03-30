ضبط فتاة ترتدى ملابس وقناع وجه على شكل ساحرة بشوارع محافظة الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 08:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن تواجد إحدى الفتيات ترتدي ملابس وقناع وجه على شكل ساحرة بشوارع محافظة الفيوم بصورة أثارت الجدل بأوساط الأهالي.

أمكن بالفحص تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا" وبسؤالها قررت أنها تهوى فني "النحت وتزيين الوجوه "المكياج"، وتقوم بتصنيع قناعات الوجه "مسكات" بمحل سكنها وارتدائها، وقيامها بتصوير ذلك أثناء تجولها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لجذب انتباه المواطنين ونشر ذلك بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.