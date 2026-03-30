”هوم تيكا تيكا هوم” تعيد الملحن المصري الراحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 07:30 مساءً - عاد اسم الموسيقار الراحل "حسن أبو السعود" ليتصدر قوائم البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، في موجة تفاعل واسعة أثارتها إعادة انتشار أغنية "والله ولعب الهوى" بشكل لافت، مدفوعة بحالة من الجدل حول أحد أشهر مقاطعها الإيقاعية.

سبب تصدر حسن أبو السعود التريند

الأغنية، التي ارتبطت بصوت الفنان الشعبي "أحمد عدوية"، عادت بقوة إلى واجهة الاهتمام بعد استخدامها ضمن أحداث عمل درامي حديث شارك في بطولته كل من دياب ومصطفى غريب، وسرعان ما تحوّل المقطع الشهير "هوم تيكا تيكا هوم" إلى تريند واسع الانتشار عبر منصات مثل TikTok وInstagram، حيث استخدمه الجمهور في آلاف المقاطع القصيرة، وهذا السبب وراء تصدر الراحل حسن أبو السعود التريند.

ابنة حسن أبو السعود تتحدث عن أغنية "هوم تيكا تيكا هوم"

بداية الجدل جاءت بعد تدخل "رنا أبو السعود" ابنة الملحن الراحل، التي قررت توضيح حقيقة الصوت الذي أثار الجدل، مؤكدة عبر حسابها الرسمي أن الجملة الإيقاعية الشهيرة ليست من أداء أحمد عدوية كما يعتقد البعض، بل تعود إلى والدها حسن أبو السعود نفسه.

وأوضحت أن هذا الأداء الصوتي يُعد جزءًا من البصمة الفنية الخاصة بوالدها، مشددة على ضرورة نسبه لصاحبه الحقيقي، خاصة أنه يمثل إضافة إبداعية مميزة داخل الأغنية، وليست مجرد تفصيلة عابرة، كما أعربت عن استيائها من تداول معلومات غير دقيقة بشأن هوية الصوت، داعية الجمهور ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر أي محتوى، ووصفت الخلط المتكرر في هذا الأمر بأنه غير مقبول.

ولتعزيز روايتها، استعانت بمقطع فيديو قديم يجمع بين والدها وأحمد عدوية، يظهر فيه الأخير وهو يترك المساحة كاملة لحسن أبو السعود لتقديم هذا الجزء بصوته، في مشهد يعكس بوضوح صاحب الأداء الحقيقي، ويعيد تسليط الضوء على إسهاماته الفنية التي عادت لتفرض حضورها من جديد.