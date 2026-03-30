من هنا.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 07:30 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية اليوم في إطار التحضيرات الجارية لمباراته القادمة أمام المصري في مسابقة الدوري حيث يسعى الفريق للوصول لأفضل حالة فنية وبدنية قبل المواجهة الرسمية.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان ومكان إقامتها

تقام مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان مساء اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، وسط متابعة من الجهاز الفني الذي يترقب أداء اللاعبين عن قرب خلال هذا الاختبار.

أهمية مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان

تمثل هذه المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني للزمالك لتجربة بعض الأفكار التكتيكية إلى جانب منح دقائق لعب أكبر لعدد من العناصر التي تحتاج للاحتكاك خاصة العائدين من الإصابة من أجل تقييم جاهزيتهم قبل الاعتماد عليهم في المباريات الرسمية.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان

من المنتظر أن تقام المباراة الودية بدون نقل تلفزيوني عبر القنوات الفضائية، حيث تلعب في إطار ودي مغلق يهدف في المقام الأول لخدمة الجوانب الفنية للفريق مع إمكانية متابعة أبرز اللقطات والتحديثات عبر الصفحات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.