انت الان تتابع خبر عاجل وهام جداً.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في دولة عربية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار عالم الزلازل الهولندي الرعب من جديد بعد أن توقع زلزالاً في 3 دول إحداها عربية وحدد التوقيت بدقة.

وقد أفادت قناة العربية في تقريرها الأخير بأن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يتنبأ بحدوث زلزال قوي في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، وقد حذر من أن هذا الزلزال قد يؤدي إلى ظاهرة تسونامي.

وأشار العالم الهولندي إلى أن النشاط الزلزالي سيتزايد في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تسجل الزلازل قوة تتراوح بين 6 و 7 درجات على مقياس ريختر.

وحذر العالم هوجربيتس من أن هذا الزلزال قد يحدث بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وقد يتسبب في كارثة ضخمة.