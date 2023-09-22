انت الان تتابع خبر مصير مؤلم جداً للأعلامي “فيصل القاسم” والحزن يجتاح الجماهير! .. لن تصدق ماذا حدث له اليوم وافرح جميع السعوديين !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، من قبل الأجهزة الأمنية في قطر، وفقًا لموقع "قطر توداي".

تم توقيف القاسم عن العمل في القناة الجزيرة وفقًا لتعليمات عليا. ووفقًا للمصادر الأمنية المذكورة في الموقع، قد انتقد المذيع الشهير عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.

كشفت وسائل الإعلام القطرية سابقًا أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أصدر أمرًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.

أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.