بعد إصابته.. منتخب مصر يعلن موقف هيثم حسن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:23 مساءً - أفصح وسيم أحمد، عضو لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل الحالة الصحية للجناح الدولي هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، بعد تعرضه للإصابة خلال مران منتخب مصر الأخير بمدينة برشلونة، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لمواجهة المنتخب الإسباني ودياً مساء اليوم.

طبيعة إصابة هيثم حسن مع منتخب مصر

وطمأن وسيم أحمد الجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موضحاً أن الإصابة التي لحقت بهيثم حسن عبارة عن كدمة بسيطة تعرض لها في تدريب الأمس، مؤكداً تفاؤله بقدرة اللاعب على اللحاق بمباراة الليلة والمشاركة بصفة طبيعية بعد استجابة جسده للعلاج الأولي.

موقف هيثم حسن من مباراة منتخب إسبانيا اليوم

وفي السياق ذاته، تلقى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريراً مطمئناً من الجهاز الطبي للفراعنة، أكد فيه جاهزية اللاعب الفنية والطبية لخوض اللقاء، مما يمنح الجهاز الفني خياراً هجومياً هاماً في مواجهة "الماتادور" التي تأتي في ختام معسكر مارس الدولي.

ويعد انضمام هيثم حسن مكسباً كبيراً للمنتخب المصري، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها وسيم أحمد لإقناع اللاعب بتمثيل "الفراعنة" وتفضيله على عرض المنتخب التونسي الذي كان يسعى لضمه نظراً لجنسية والدته، وهو ما كلل بالنجاح بانضمامه للمعسكر الحالي الذي بدأ في 22 مارس الجاري.