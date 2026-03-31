وزير التعليم: 6 سبتمبر المقبل بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:24 مساءً - حدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026.

وترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم بدء العام الدراسي ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم 12 سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية كان يبلغ نحو 116 يومًا، وهو ما كان له تأثير على جودة المخرجات التعليمية، وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، من بينها إعادة هيكلة بعض المناهج وتقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، مع زيادة زمن التدريس الفعلي، بما يتيح وقتًا كافيًا لشرح المقررات الدراسية بصورة أعمق وأكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف الوزير أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى دراسة علمية متخصصة لقياس مستوى جودة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نسب الأداء، وهو ما يعكس فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتطوير العملية التعليمية، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نظام تعليمي أكثر جودة وكفاءة.