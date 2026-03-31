اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:23 مساءً - تتجه الأنظار إلى المواجهة الودية التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب صربيا، في لقاء يأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى “الأخضر” لاختبار مستواه أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني للمنتخب السعودي، الذي يعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.

موعد مباراة السعودية وصربيا الودية 2026

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في العاصمة الصربية بلجراد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وصربيا الودية

تُنقل المباراة التي ستجمع بين الاخضر والمنتخب الصربي عبر منصة stc tv، وتحديدًا على قناة STC TV Sports HD3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وصربيا

يمكن متابعة المباراة عبر البث الرقمي، حيث تُعرض بشكل حصري داخل السعودية من خلال تطبيق stc tv، وتحديدًا عبر قناة stc tv sports HD3، سواء على الهواتف الذكية أو الشاشات الذكية.

كما تتوفر إمكانية مشاهدة اللقاء في مختلف أنحاء العالم من خلال منصة TOD، التي تقدم خدمة البث المباشر بجودة عالية.

معلق مباراة السعودية وصربيا الودية 2026

سيتولى التعليق على المباراة عبر تطبيق stc tv المعلق عبدالله الحارثي، بينما يعلق عبدالله الغامدي على اللقاء عبر منصة TOD.