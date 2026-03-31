تجديد تكليف رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:24 مساءً -

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أسامة فخري فكري محمد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف، لمدة عام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم الكفاءات المتميزة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير العمل الدعوي، والارتقاء بمستوى الأداء في قطاع المساجد وشئون القرآن الكريم.

والوزارة ترجو لفضيلته التوفيق والسداد.