انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب المقرف والمخجل.. زوجة الشيف ابو جوليا تفضح زوجها للعلن وتكشف سره المخجل للجميع والجمهور في صدمه كبيره.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان سماح سهيل، زوجة الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا، انفصالهما، تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الطلاق. وكتبت سماح سهيل عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك". وأحدثت هذه الكلمات حالة من الحزن والصدمة لدى متابعي الشيف الشهير أبو جوليا الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الملايين، وترددت التسريبات التي تشير إلى أنه تم ضبطه وهو يخون زوجته.

من جانبه، قرر الشيف الشهير أبو جوليا تجاهل منشور زوجته واستمر في مشاركة متابعيه الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نشر ستوري عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" يضم مجموعة من الفيديوهات له أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل مساء الجمعة

ومن هو أبو جوليا؟ الشيف أبو جوليا هو فلسطيني يدعى محمد خالد سبيته وهو من مواليد غزة ويبلغ من العمر 32 عامًا. بدأ شغفه بالطبخ عندما كان في سن 13 عامًا تحت إشراف جدته خلال فترة مرض والدته. بدأ حياته المهنية في سن 15 عامًا في ورشة والده للحدادة واستمر في العمل بها حتى رحيله عن فلسطين.

حاز الشيف أبو جوليا على شهادته الجامعية في الأدب الإنجليزي، وانتقل بعدها للعيش في بريطانيا في عام 2017 مع زوجته الطبيبة سماح سهيل التي كانت تواصل دراستها في الطب. يُعتبر الشيف الفلسطيني أبو جوليا واحدًا من أبرز الأسماء المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مجال الطهي الحديث والتقليدي. يتميز أبو جوليا بأسلوبه الخاص في الطبخ وكلماته المميزة التي تبقى في ذهن كل من يتابعه. نجح أبو جوليا في اكتساب مكانة خاصة في قلوب الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم بفضل طريقته الفريدة في تقديم وصفات الطعام المختلفة.

تخرجت سماح سهيل، زوجة أبو جوليا، من جامعة لندن الإمبراطورية، التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات في العالم. حاليًا، تعمل سماح كطبيبة في أحد المستشفيات البريطانية.لم يكشف الشيف أبو جوليا الكثير عن زوجته، حيث يُعتبر "مثالًا للرجل الشرقي المحافظ" الذي لا يحب الظهور مع زوجته في الأماكن العامة. يفضل أبو جوليا أن تبقى زوجته بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

عادةً ما يظهر أبو جوليا بمفرده أثناء تصويره لفيديوهات الطبخ، ولكن تتضمن تلك الفيديوهات تعليقات زوجته الطريفة بصوتها دون ظهور صورتها. كما اشتهر أبو جوليا بطلب زوجته تذوق الأطباق التي يقدمها، حيث يقول دائمًا: "ذوقي يا مرتي

أصبح نجم وسائل التواصل الاجتماعي أبو جوليا مشهورًا بفضل أفلام الطبخ الخاصة به. وقد وصفته قناة الجزيرة بأنه "أشهر طاهي عربي على فيسبوك".