إبراهيم حسن: 11 تبديلًا متفق عليها في ودية منتخب مصر أمام روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 07:24 مساءً - أعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه تم الاتفاق على إجراء 11 تبديلًا خلال المباراة الودية أمام منتخب روسيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف حسن أنه في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، وفقًا لنظام المباراة المتفق عليه بين الطرفين.