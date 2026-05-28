الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 06:13 مساءً - _ انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط عقب هجمات أمريكية جديدة على إيران، ما عزز المخاوف بشأن زيادة التضخم وأثر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4380.62 دولارا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 26 مارس.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.6% إلى 4377.10 دولارا للأوقية.

