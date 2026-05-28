11 تبديلاً في ودية مصر و روسيا وركلات ترجيح حال التعادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 07:24 مساءً - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أنه تم الاتفاق على إجراء 11 تبديلاً في ودية روسيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، بإستاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لخوض المنتخب نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها الشهر المقبل، في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

وأضاف حسن أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

 

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في التاسعة مساء اليوم الخميس، مواجهة ودية قوية أمام منتخب روسيا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، قبل المواجهة الودية الأخيرة أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

 

وتحمل مباراة روسيا فرصة ذهبية لعدد من اللاعبين لتسجيل الظهور الأول بقميص منتخب مصر الأول، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجربة بعض العناصر الجديدة قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمونديال.

 

 

 

الظهور الأول بقميص منتخب مصر

ويأتى على رأس اللاعبين المنتظر ظهورهم لأول مرة: المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك، محمد علاء حارس مرمى الجونة، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" جناح بيراميدز، حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، أقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

 

يسعى حسام حسن لتحقيق أقصى استفادة من مواجهة روسيا، خاصة وأنه سيعلن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم غدا الجمعة وتحديدا قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، كما يجرب العميد بعض الخطط والأفكار التكتيكية التي يرغب في تنفيذها في كأس العالم.

 

ويغيب عن الفراعنة خلال اللقاء حمدى فتحى بسبب الإيقاف على خلفية البطاقة الحمراء التي حصل عليها في المباراة الودية أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبى.

 

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لكأس العالم 27 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

 

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، كريم حافظ.

 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، مهند لاشين، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر.

 

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن، عمر مرموش، إبراهيم عادل، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

 

