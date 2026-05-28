مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى 2 صباحاً بسبب مباراة مصر وروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 08:18 مساءً - ​يمد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعات التشغيل اليوم "الخميس" لمدة ساعة إضافية، ليستمر العمل حتى الساعة 2:00 صباحاً، لتسهيل حركة تدفق الجماهير وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمشجعين عقب انتهاء المباراة الودية لمنتخب مصر.

​ودية روسيا باستاد القاهرة قبل السفر لأمريكا

​ويخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهته الودية المرتقبة ضد منتخب روسيا، مساء اليوم الخميس، والتي تقام على أرض ملعب إستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لدعم الفراعنة في مشوارهم الإعدادي.

​مواجهة البرازيل في أوهايو استعداداً للمونديال

​وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج إعداد مكثف للمنتخب الوطني؛ حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة يوم 30 من شهر مايو الحالي متجهة إلى مدينة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لخوض مواجهة ودية كبرى أخرى أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات النهائية القوية لخوض منافسات بطولة كأس العالم (المونديال).