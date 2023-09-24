انت الان تتابع خبر في هذا المنطقة فقط يستطيع الرجل ان يتزوج ٧٠ امرأة دفعة واحدة وهذا ما يتم فعله للفتيات عند سن البلوغ .. عادات مقززة عن اغرب قبيلة في العالم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتعدد عجائب البلدان وعادات البشر في كل مكان، ولكن هناك أمور غريبة قد تصعب تصديقها، مثل زواج الجل 70 امرأة إجباريًا، وهذا ما يحدث في إحدى قبائل إفريقيا.

كشف تقرير لصحيفة "سبق" تفاصيل عن إحدى أغرب القبائل في إفريقيا، وأكثر ما يميزها السحر والبقر، إنها قبيلة الماساي، وهم أشهر رعاة للبقر في إفريقيا.

أعضاء قبيلة الماساي يتناولون وجبتين من الطعام يوميًا، في الصباح والليل، ولديهم حظر غذائي ضد خلط الحليب واللحوم؛ فيشربون الحليب لمدة عشرة أيام بقدر ما يريدون، ثم يأكلون اللحم وحساء اللحاء أيام عدة.