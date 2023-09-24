انت الان تتابع خبر طبيب باطنية شهير يصعق الجميع ويكشف طريقة انتقال جرثومة المعدة من شخص مصاب لأخر سليم ... ويحذر من هذه التصرفات الخطيرة.. تفاصيل مخيفة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور سعود الشهري، طبيب الأسرة، عن كيفية انتقال جرثومة المعدة من شخص مصاب، وأهم الأعراض التي يجب مراقبتها.



وفي فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أوضح الشهري أن جرثومة المعدة يمكن أن تنتقل عن طريق شخص مصاب أو عن طريق تناول طعام غير نظيف.



وأضاف قائلاً: "إذا كان هناك شخص مصاب بجرثومة المعدة ولم يغسل يديه جيداً بعد استخدام الحمام وتناولتم الطعام في نفس الصحن، فإن الجرثومة يمكن أن تنتقل من خلال البراز في الصحن أو عن طريق لعاب الشخص المصاب".

وأوضح أنه إذا كان أحد الأشخاص يعاني من اضطرابات في المعدة وقام بالتقيؤ، فقد ينتقل عن طريق القيء جرثومة المعدة إليك، مشيراً إلى أن الدراسات حول انتقال الجرثومة من خلال المسابح غير واضحة، ولكن معظم الأبحاث تشير إلى أن جرثومة المعدة لا تنتقل عن طريق المسابح.



وأشار إلى أن أعراض جرثومة المعدة تشمل آلام في منطقة المعدة تزداد بالجوع، والتجشؤ، والحرقان، والغثيان والغازات، وفقدان الشهية، وقد يصبح البراز داكن اللون.