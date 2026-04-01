اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد زامبيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:22 صباحاً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب إل مونومنتال، الذي يحتضن مواجهة ودية مرتقبة تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره الزامبي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة تألقه العالمي وتأكيد جاهزيته، بينما يأمل منتخب زامبيا في تقديم أداء قوي يمنحه دفعة معنوية ويساعده على تحسين تصنيفه الدولي.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مهمة للمنتخب الأرجنتيني لمواصلة التحضيرات، خاصة مع اقتراب انطلاق البطولة، ورغبة الجهاز الفني في الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل المنافسات الرسمية.

موعد مباراة الأرجنتين ضد زامبيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:15 صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة هذا اللقاء الذي يجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين في الأسلوب والطموح.

القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين ضد زامبيا

يمكن متابعة المباراة عبر قناة “أبو ظبي الرياضية 2”، بصوت المعلق فارس عوض، كما تُذاع أيضًا عبر قناة “On Sport Max” بتعليق مؤمن حسن.

وتمنح هذه المواجهة فرصة مهمة للجهازين الفنيين لتجربة الخطط والعناصر المختلفة، قبل الدخول في المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.