لا تفوتك.. موعد مباراة الأرجنتين ضد زامبيا استعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:22 صباحاً - يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ودية جديدة خلال فترة التوقف الدولي، عندما يستضيف نظيره الزامبي فجر الأربعاء، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، ويحتضن ملعب لا بومبونيرا هذه المباراة، حيث يسعى المدير الفني ليونيل سكالوني إلى تجربة عدد من العناصر والوقوف على جاهزية الفريق قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خاض مباراة ودية مؤخراً أمام موريتانيا، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، في لقاء شهد منافسة قوية وأداءً متقاربًا بين الطرفين.

ويتواجد “التانجو” ضمن المجموعة العاشرة في المونديال، إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا.

موعد مباراة الأرجنتين ضد زامبيا

تنطلق مواجهة الأرجنتين وزامبيا في تمام الساعة 1:15 صباحًا بتوقيت القاهرة، و2:15 صباحًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين ضد زامبيا

تُذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”، بالإضافة إلى قناة “أبو ظبي الرياضية 2، يتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق فارس عوض.