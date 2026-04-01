أتفرج بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة العراق ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:22 صباحاً - تتجه أنظار الجماهير العراقية والعربية فجر غد الأربعاء، الموافق 1 أبريل 2026، إلى ملعب "بي بي في أي" في الولايات المتحدة، الذي يحتضن مواجهة تاريخية وحاسمة تجمع بين المنتخب العراقي ونظيره منتخب بوليفيا، وذلك في نهائي "الملحق العالمي ب" المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وضعية منتخبي العراق وبوليفيا قبل اللقاء

يدخل المنتخب العراقي "أسود الرافدين" المباراة بشعار "أكون أو لا أكون"، حيث تفصله خطوة واحدة فقط عن تحقيق حلم العودة إلى المونديال. ويخوض المنتخب العراقي اللقاء بروح معنوية عالية ورغبة في كتابة تاريخ جديد للكرة العراقية، معتمداً على استقرار فني ملموس في مبارياته الأخيرة، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين في آخر 5 مواجهات، مما يجعله في حالة تركيز قصوى لخطف بطاقة التأهل العالمية.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب بوليفيا في استغلال فرصة الملحق العالمي للعودة إلى الساحة المونديالية من جديد. ويمتاز المنتخب البوليفي بالقوة البدنية، إلا أنه يمر بفترة من عدم الاستقرار في النتائج مؤخراً، حيث حقق فوزين وتعادلاً وحيداً مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها، مما يجعله يدخل اللقاء بحذر دفاعي ومحاولة اقتناص الأهداف من المرتدات السريعة.

موعد مباراة العراق ضد بوليفيا في الملحق العالمي

تُقام الموقعة الحاسمة على أرضية ملعب "بي بي في أي"، تحت قيادة الحكم إيفان بارتون، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 فجراً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

كيفية مشاهدة مباراة العراق وبوليفيا

ستبث المواجهة مباشرة وبشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً عبر قناة "beIN Sports 1"، لتوفير تغطية شاملة لهذا الحدث المرتقب.