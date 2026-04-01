اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أمريكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:22 صباحاً - يخوض منتخب البرتغال مواجهة ودية أمام نظيره الأمريكي، فجر الأربعاء، ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر مارس، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، وتقام المباراة على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، حيث يسعى كلا المنتخبين للاستفادة الفنية من اللقاء قبل الدخول في غمار البطولة العالمية.

وكان المنتخب البرتغالي قد استهل ودياته بالتعادل السلبي أمام المكسيك، بينما تلقى المنتخب الأمريكي خسارة أمام بلجيكا بنتيجة 5-2، ما يزيد من أهمية هذه المواجهة لكلا الطرفين من أجل تصحيح الأخطاء.

مجموعة البرتغال في كأس العالم

يتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجامايكا، في حين يلعب منتخب الولايات المتحدة ضمن المجموعة الرابعة رفقة باراغواي وأستراليا، والمتأهل من لقاء تركيا وكوسوفو.

وشهدت قائمة البرتغال غياب النجم كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع نادي النصر، حيث بدأ التعافي والعودة تدريجيًا للتدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

موعد مباراة البرتغال ضد أمريكا

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، و2:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أمريكا

تُنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية، إلى جانب قناة Sport TV 1 البرتغالية عبر القمر الأوروبي.