”الفراعنة يكسر سلسلة انتصارات الماتدور” اطّلع على نتيجة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:22 صباحاً - حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وندية حتى اللحظات الأخيرة، بدأت المباراة بمحاولات متبادلة من الطرفين، حيث هدد لامين يامال مرمى مصر مبكرًا، فيما استغل الفراعنة خطأ من الحارس دافيد رايا لكن دون ترجمة إلى هدف، وواصل المنتخب الإسباني ضغطه، بينما اعتمد المنتخب المصري على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

ملخص مباراة مصر ضد إسبانيا

كاد عمر مرموش أن يمنح التقدم لمصر في الدقيقة 28، إلا أن القائم حرمه من هدف محقق، كما سدد أحمد سيد زيزو كرة خطيرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

في الشوط الثاني، كثف المنتخب الإسباني من ضغطه الهجومي، لكن تألق الحارس مصطفى شوبير حال دون استقبال أي أهداف، حيث تصدى لأكثر من فرصة محققة. كما أجرى المدربان عدة تغييرات لتنشيط الخطوط.

دقائق صعبة علي منتخب مصر ضد إسبانيا

شهدت الدقيقة 85 نقطة تحول بطرد حمدي فتحي، ليكمل المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين وسط ضغط إسباني مكثف، كاد أن يسفر عن هدف لولا العارضة وتألق الدفاع، خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت إنقاذًا حاسمًا من محمد هاني.

ورغم النقص العددي، صمد المنتخب المصري حتى صافرة النهاية ليخرج بتعادل ثمين أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا، في اختبار قوي قبل مونديال 2026