انت الان تتابع خبر مدمر السكريات.. تعرفوا على البهار المعجزة الذي يخفض مستويات السكر في الدم بفعالية فائقة ويزيد إنتاج هرمون الأنسولين.!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منذ آلاف السنين، احتل الكركم مكانة رفيعة بين علاجات الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم.

يُعتبر هذا البهار الرائع جزءًا لا يتجزأ من مجموعة العلاجات الطبيعية التي تقدمها الطبيعة للإنسان.

يُعزز الكركم مناعتنا ويحمي جسمنا بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ولكن دور الكركم لا يقتصر على الصحة فقط، بل يمتد إلى عالم الطهي ليمنحنا تجربة طعامٍ لا تُنسى. فهو يضفي لمسةً فريدةً على الأطباق بنكهته القوية ولونه الزاهي، ويُضيف قيمةً غذائيةً عاليةً إلى مختلف الوجبات.

واحدةً من الجوانب البارزة للكركم هي فوائده في خفض مستويات سكر الدم. يمتلك الكركم مكونات نشطة تُعرف باسم "الكركومينات"، وهذه المكونات تسهم في تحقيق التوازن والتنظيم في مستويات السكر في الجسم.

إليك بعض الفوائد المرتبطة بقدرة الكركم على خفض مستويات سكر الدم:

1. زيادة حساسية الأنسولين: يعزز تناول الكركم حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز إلى الخلايا للاستفادة منه كمصدر للطاقة. بزيادة حساسية الأنسولين، يتحسن توازن مستويات السكر في الدم.

2. تقليل ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد الوجبات: يمكن لتناول الكركم أن يساهم في تقليل ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد تناول الوجبات، مما يساعد على تفادي ذروة ارتفاع السكر بعد الأكل.

الكركم هو توابل طبيعية تتميز بقدرتها الفريدة على تقليل التهابات الأنسجة الدهنية في الجسم. ومن خلال تقليل هذه التهابات، يمكن أن يحسن الكركم استجابة الجسم للأنسولين، وهو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. فعندما يكون لدينا أقل التهابات في الأنسجة الدهنية، يصبح الجسم أكثر قدرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.