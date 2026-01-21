إعادة امتحان البرمجة على منصة كيريو اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 مساءً - اليوم الأربعاء 21 يناير، أتاحت منصة كيريو اليابانية فرصة جديدة لطلاب الصف الأول الثانوي في تسع محافظات لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي.

شملت المحافظات التي بدأ فيها الامتحان اليوم: الجيزة، بني سويف، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، والإسماعيلية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين واجهوا صعوبات تقنية في المحاولة الأولى سيؤدون الاختبار غدًا الخميس 22 يناير في محافظات أخرى تشمل: القاهرة، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، بورسعيد، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، الأقصر، والبحيرة.

كما قامت الإدارة العامة للإحصاء بربط أكواد الطلاب المرسلة من الجانب الياباني ببياناتهم الشخصية والمدرسية، ثم أُرسلت القوائم إلى المدارس لتجهيز لجان الامتحان.

تتيح المدرسة لمسؤول الإحصاء طباعة كشوف الأسماء من استمارة التلميذ، وإخطار الطلاب المعنيين، وترتيب الاستعدادات اللازمة، بينما أكدت الوزارة أن الامتحان عملي ويُجرى حصريًا عبر منصة كيريو Qureo، سواء باستخدام التابلت الشخصي أو أجهزة المدرسة.

وهنا يُلزم الطلاب بأداء الاختبار داخل اللجان المدرسية خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في يوم الامتحان المحدد، حيث حددت التعليمات ألا يتجاوز عدد الطلاب في اللجنة الواحدة خمسة عشر طالبًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الامتحانية المعتادة.

كذلك خصصت الوزارة فترة مرنة لطلاب الخدمات خلال اليوم نفسه حسب ما تراه إدارة المدرسة مناسبًا، وفي المحافظات التي لم تصلها التابلت بعد، تتولى المديريات توفير الأجهزة المناسبة وفق خطة معدة مسبقًا.