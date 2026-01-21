حبيب الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 مساءً - يستعد فريق برشلونة لمواجهة مرتقبة أمام سلافيا براج، مساء يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الرابع والثلاثين برصيد 3 نقاط.

وتُقام المباراة على ملعب إيدن أرينا معقل النادي التشيكي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

معلق مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

تبث أحداث المباراة مباشرة شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD.

ويتولى المعلق الرياضي عامر الخوذيري التعليق على أحداث مباراة برشلونة وسلافيا براج، ليواكب كل مجريات اللقاء لحظة بلحظة.