الرئيس السيسى: مصر تؤمن بعدم التدخل فى شئوون الدول وتدعم الاستقرار الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:20 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن مصر تؤمن بعدم التدخل في شؤون الدول، مؤكدا دعم الدولة للاعتماد على المؤسسات والأجهزة الوطنية فقط في إدارة شؤونها، موضحا أن التجربة أظهرت أثر الميليشيات والجماعات المسلحة سلبيا على استقرار الدول.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمور في لبنان تسير في طريق سليم، معربا عن أمله في أن يجد لبنان السبيل لتحقيق الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أهمية عودة لبنان لتكون محط أنظار المنطقة والشرق الأوسط، ومؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها لتجنب تعقيد الأمور.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعمل على دعم استعادة الدولة في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والصومال، مؤكدا أن الهدف هو انطلاق الدولة تحت قيادة وطنية شرعية لحل النزاعات القائمة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور إيجابي في تحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن قناة السويس تعد ممرًا ملاحيًا عالميًا يمر عبره 12% من التجارة العالمية، موضحا أنه رغم تأثير أحداث غزة، حرصت مصر على تحمل التداعيات، وخسرت عوائد مباشرة من القناة بلغت 9 مليارات دولار منذ أكتوبر 2023 وحتى وقف التصعيد، مؤكدا أن مصر لعبت دورا إيجابيا في تهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم بالإيجابية والحرص على الاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشددا على أهمية استمرار الجهود المصرية لدعم السلام والأمن في المنطقة.