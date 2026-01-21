الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت النجمة اللبنانية يارا جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت متابعيها على حسابها الرسمي في «إنستغرام» صورة ظهرت فيها مرتدية فستان زفاف أبيض مع طرحة بيضاء، من دون أن تكشف أي تفاصيل أو توضيحات حول المناسبة.

يارا بفستان الزفاف … هل تستعد لدخول القفص الذهبي

ردود فعل الجمهور



بعض المتابعين اعتبروا أن يارا تستعد لدخول القفص الذهبي لتكون عروس الموسم لعام 2026، وانهالت عليها التهاني.



آخرون رجّحوا أن الصورة مجرد جلسة تصوير خاصة مرتبطة بحفلات الزفاف.



فريق ثالث رأى أنها قد تكون إطلالة ترويجية لعمل فني جديد ستكشف عنه قريبًا.



النشاط الفني الأخير ليارا



أحيت يارا مؤخرًا حفلاً فنيًا راقيًا في الكويت.



قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.



تميز الحفل بأداء أغنيات من أحدث ألبوماتها الغنائية «تغيير الفصول» الذي حقق انتشارًا واسعًا وأصداء إيجابية.