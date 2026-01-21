مسلسل صحاب الأرض يجمع منة شلبى مع إياد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 مساءً - تعتبر مسلسل صحاب الأرض من أبرز المسلسلات التي تعرض في موسم دراما رمضان لهذا العام 2026، حيث يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة منة شلبي والفنان إياد نصار، كما تقدم تلك المسلسل مواجهة إنسانية مؤثرة، مع أحداث متغييرة ومفاجئة خلال الحلقات.

مسلسل صحاب الأرض

تدور أحداث مسلسل صحاب الأرض، في إطار تداعيات ما بعد العدوان الإسرائيلي عى غزة في أكتوبر لعام 2023، حيث تظهر طبيبة مصرية في طريق قافلة الإغاثة المصرية مع مسار رجل فلسطيني يحاول إنقاذ أسرته وسط الدمار الذي حدث، ثم تنشأ بينهم علاقة متميزة وإنسانية قوية.

أما عن أبطال المسلسل الرمضاني الجديد بعنوان "صحاب الأرض"، تكون من بطولة كل من منة شلبي، إياد نصار، الممثل الفلسطيني كامل الباشا، الممثل الفلسطيني آدم بكري، تارا عبود، سارة يوسف، والسلسل من تأليف عمار صبري، ومن إخراج بيتر ميمي.