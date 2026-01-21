معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد مارسيليا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 مساءً - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

يحتل ليفربول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعد 6 مباريات، بينما يأتي أولمبيك مارسيليا في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

وتُقام المباراة على ملعب فيلودروم معقل النادي الفرنسي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعهما في جدول البطولة.

معلق مباراة ليفربول ضد مارسيليا

تبث مباراة ليفربول وأولمبيك مارسيليا مباشرةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي التعليق على أحداث المباراة، ليواكب كل لحظة من اللقاء مباشرةً على الهواء.