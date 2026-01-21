شديد البرودة ليلًا وسقوط الأمطار.. الأرصاد الجوية تحذر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 مساءً - شهدت مدن ومحافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، حالة طقس شديدة البرودة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر.

وتسود على البلاد، حالة طقس شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تشدد البرودة في المساء، على أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية وجود احتمالية لسقوط الأمطار على بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وفي الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الرياح، تسود على البلاد رياح نشطة مثيرة بالرمال والأتربة على أغلب أنحاء مدن ومحافظات القاهرة والجيزة.

على أن درجة الحرارة في القاهرة، للعظمى عند 22 درجة مئوية، والصغرى عند 15 درجة مئوية، وفي محافظة الجيزة، تبلغ درجة الحرارة العظمى عند 21 درجة مئوية، والصغرى عند 14 درجة مئوية.

وفي محافظة الإسكندرية، بلغت درجة الحرارة العظمى عند 21 درجة مئوية والصغرى عند 13 درجة مئوية.