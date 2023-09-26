انت الان تتابع خبر امراة سعودية حسناء الجمال تفضح البنات وتحذر جميع الشباب..هذا النوع من الفتيات اهرب منه ولا تسألني لماذا!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المستشارة الأسرية، رامية الغامدي، عن أربعة أنواع من النساء يجب على الشباب تجنب الزواج منهن. وفي مقطع فيديو، أوضحت الغامدي أن النوع الأول هو المرأة الكذابة التي تكتشف كذبها يومياً خلال فترة الخطوبة، حتى لو كانت كذبة صغيرة.

وأضافت الغامدي أن النوع الثاني هو المرأة النرجسية التي لا تهتم سوى بنفسها وتطالب بالمصاريف والاهتمام، وفي النهاية لا تكون راضية عن أي شيء.

وأشارت الغامدي إلى أن النوع الثالث هو المرأة الشكاكة، التي تسأل عن كل شيء وتفتش في الجوال، ومهما قلت لها لا تقتنع ولا تصدق.

وختمت الغامدي بالحديث عن النوع الرابع وهو المرأة "أم لسان"، التي تسب وتشتم ولا يسلم أحد من لسانها.