منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 12:30 صباحاً - توج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على روسيا ودياً بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الفوز ويمنحه أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، في الظهور الأول له مع المنتخب، ليحسم مواجهة قوية أمام المنتخب الروسي.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع محاولات متبادلة لم تترجم إلى أهداف في معظم فترات اللقاء، في ظل حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من العناصر والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أهم محطات الإعداد قبل كأس العالم 2026، باعتبارها البروفة قبل الأخيرة للمنتخب، على أن يختتم الفراعنة برنامجهم الودي بمواجهة قوية أمام البرازيل صباح يوم 7 يونيو المقبل.

وغاب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

تشكيل منتخب مصر ضد روسيا

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو".

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

- حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

- الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

- الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.