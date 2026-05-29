زيكو يسجل أول أهدافه الدولية ويمنح منتخب مصر التقدم أمام روسيا - فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 12:30 صباحاً - سجل مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة فى شباك روسيا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويُعد هذا الهدف هو الأول دوليًا في مسيرة مصطفى زيكو مع منتخب مصر، ليمنح الفراعنة الأفضلية في اللقاء خلال البروفة قبل الأخيرة استعدادًا للمونديال والتى تعد أول مباراة دولية له مع الفراعنة.

وتُعد مباراة روسيا إحدى أبرز محطات الإعداد قبل المونديال، في إطار البروفة قبل الأخيرة للمنتخب، على أن يختتم الفراعنة مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل

ويغيب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

تشكيل منتخب مصر ضد روسيا

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو".

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

- حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

- الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

- الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.