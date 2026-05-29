منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال

هاني أبو ريدة ورئيسة بعثة روسيا يتبادلان الدروع التذكارية قبل ودية القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 12:30 صباحاً -  

 

 

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تبادل الدروع التذكارية مع إيرينا بوسيرينينا، نائبة السكرتير العام للاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيسة بعثة المنتخب الروسي، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر وروسيا على استاد القاهرة الدولي.

 

وأقيمت مراسم التبادل في أجواء ودية عكست قوة العلاقات الرياضية والتعاون المشترك بين الاتحادين المصري والروسي، في إطار الروابط التي تجمع الجانبين على المستويين الرياضي والمؤسسي.

 

وشهدت المناسبة حضور يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تبادل الحضور كلمات الترحيب والتقدير، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين وروح الصداقة التي تجمع المنتخبين

