حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 12:29 صباحاً - يواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الروسي مساء الخميس في مواجهة ودية قوية يحتضنها استاد القاهرة الدولي، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وروسيا يلا شوت مباشر اليوم مجانًا بدون تقطيع أو تأخير في البث

تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تأتي ضمن المرحلة الأخيرة من إعداد المنتخب الوطني قبل السفر لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللقاء، سواء على المستوى الفني أو البدني، من خلال تجربة أكثر من عنصر والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل ضربة البداية في المونديال، خصوصًا بعد الظهور القوي الذي قدمه المنتخب خلال التصفيات المؤهلة.

يأمل حسام حسن في الوصول إلى التشكيلة الأنسب التي سيعتمد عليها خلال البطولة، في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين لحجز مكان أساسي داخل قائمة المنتخب، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة يرى كثيرون أنها تحمل تحديات قوية للفراعنة، لكنها في الوقت نفسه تمنح المنتخب فرصة حقيقية للمنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

ويطمح المنتخب الوطني لتقديم نسخة مميزة في البطولة العالمية، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الذي شهدته الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والمحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية والعربية.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وروسيا مساء الخميس الموافق 28 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم المنتخب الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات ON Sport، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر الودية داخل مصر، حيث تنقل المواجهة عبر قناة ON Sport 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة الشارقة الإماراتية، بالإضافة إلى تطبيق “مرايا” بتعليق المعلق سالم السالمي، ما يمنح الجماهير أكثر من وسيلة لمتابعة المواجهة المرتقبة.