انت الان تتابع خبر نبتة رهيبة تخفض السكر التراكمي بالدم خلال 30 دقيقة.. أقوى من إبرة الانسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمتلك بعض النباتات فاعلية كبيرة في خفض مستويات السكر في الدم لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بتناولها.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Biomedical Reports الطبية البريطانية، فاعلية هذا النوع من النباتات في خفض نسبة السكر في الدم.

تم إجراء الدراسة على 42 شخصًا يابانيًا تتراوح أعمارهم بين 21 و64 عامًا وكانت مستويات السكر في الدم لديهم أعلى من المتوسط.

تناول الأشخاص الأطعمة التي تحتوي على كرنب الكالي مع وجبة عالية الكربوهيدرات، لاختبار مدى فاعلية هذا الخضار في ارتفاع سكر الدم.

بعد 30 إلى 120 دقيقة من تناول وجبة الاختبار، تم تحديد متوسط مستويات السكر في الدم، وكانت أقل بشكل ملحوظ في مجموعة كرنب الكالي.

وخلص الباحثون إلى أن تناول الكرنب يثبط الزيادات بعد الأكل في مستويات الجلوكوز بالبلازما، وذلك بسبب انخفاضه في السعرات الحرارية والكربوهيدرات.