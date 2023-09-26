انت الان تتابع خبر لاتستسلم حتى لوكان عمرك فوق الـ 70 .. ضع القليل زيت الزيتون مع الليمون والعسل ليلة واحدة قبل النوم بهذة الوضعية حيرجعك شباب بالعشرين وهتبقي بقوة 100 اسد ثائر؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زيت الزيتون هو واحد من الزيوت الطبيعية الأكثر فائدة لصحة الجسم بشكل عام. وقد ذكرت شجرة الزيتون في القرآن الكريم ووصفت بأنها شجرة مباركة، مما يشير إلى الفوائد العظيمة التي يمكن الحصول عليها منها ومن مشتقاتها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تعزز الصحة. ومن جانبه، يحظى العسل أيضًا بالعديد من الفوائد، وقد ذكر في القرآن بأنه يمتلك خصائص شفائية. لذلك، عند مزج هذه العناصر الثلاثة معًا وتناولها على معدة فارغة، يمكن الحصول على نتائج مذهلة من الناحية الصحية.

فوائد تناول الزيتون مع الليمون والعسل قبل النوم:

يعمل مزيج الليمون والزيتون والعسل المتناول قبل النوم على تعزيز الكوليسترول النافع في الجسم وتوازنه مع الكوليسترول الضار.

يساهم الخليط في التخلص من العديد من الأمراض، بما في ذلك الإمساك المزمن، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي وتنظيف الجسم من السموم.

يحتوي هذا الخليط على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجسم بشكل كبير وتحميه من الأمراض المختلفة.

تقوية المناعة وجعل الجسم أكثر قوة هي من بين الفوائد الصحية الناتجة عن تناول هذا المشروب.

تحضير هذا المشروب بسيط جداً. أولاً، قم بوضع كوب من الماء على النار وانتظر حتى يبدأ في الغليان. بمجرد أن يصل الماء إلى نقطة الغليان، قم بقطع نصف ليمونة وعصرها جيداً في الماء المغلي. يمكنك استخدام عصارة ليمون لتسهيل هذه العملية. بعد ذلك، اترك المشروب يغلي لمدة دقيقتين لاستخلاص جميع العناصر الغذائية والفيتامينات من الليمون.

عندما ينتهي وقت الغليان، صب المشروب في كوب وأضف إليه ملعقتين من زيت الزيتون البكر الممتاز. يجب أن يكون الزيت الزيتون طازجاً وعالي الجودة لضمان الحصول على الفوائد الصحية الكاملة. أضف أيضاً ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي لإضافة الحلاوة والفوائد الصحية للمشروب.

يمكن تناول هذا المشروب الصحي في أي وقت من اليوم. يمكن أن يكون بديلاً رائعاً للمشروبات الغازية والمحلاة الأخرى التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ومواد حافظة. يمكن أيضاً تناوله قبل الوجبات لتحفيز الهضم وتقليل الشهية. يعتبر هذا المشروب مصدراً غنياً بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض.