كشف باحث سعودي عن علامات القيامة في هذه الدولة العربية، والجميع ينتظر اليوم الموعود بخوف والمحدد بالمكان والزمان! تفاصيل صادمة تكشف عن مستقبل مرعب!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أكد الباحث السعودي عبد الرحمن الزحيفي أن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام تشمل جميع اللغات الموجودة في العالم. وأشار الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات في العالم، وأن آدم عليه السلام يعرف جميع الأسماء بمختلف اللغات. وأوضح الزحيفي أنه إذا قلنا كلمة "أحمر" بالعربية، فإن آدم يعرفها باللغات الأخرى مثل "ريد" بالإنجليزية و"روج" بالفرنسية.

وكان الباحث السعودي قد أثار الجدل منذ أشهر حول المسيح الدجال، حيث أشار في مقطع فيديو آخر نشره عبر تطبيق "تيك توك" إلى أن المسيح الدجال قد يكون حيًا في الوقت الحالي. واستشهد الزحيفي بقصة تميم الداري، النصراني الذي اجتمع مع رسول الله وحكى له قصة لقائه بالمسيح الدجال. وأوضح الزحيفي ملخصًا لهذه القصة، حيث تعرضت سفينة تميم الداري وثلاثين شخصًا آخرين للانجراف إلى جزيرة، وهناك قابلوا امرأة تدعى الجساسة، ودخلوا إلى مغارة والتقوا بالمسيح الدجال.

وأكد الشيخ عبد الله الزحيفي، أحد العلماء الإسلاميين المعروفين، أن المسيح الدجال لا يزال حيًا وموجودًا في هذا العصر، وأن هناك أدلة قوية تشير إلى ذلك. وتابع الزحيفي أن القصة التي حكاها تميم الداري تعتبر دليلاً على وجود المسيح الدجال في العصر الحالي. وأشار إلى أنه يجب على الناس أن يكونوا حذرين ويستعدون لمواجهة المسيح الدجال والتصدي له.

وأضاف الزحيفي أن المسيح الدجال قد تم إخفاؤه في مكان ما، وأنه قد يظهر في أي وقت ليبث الفتنة والشر في الأرض. وأكد الزحيفي بثقة أن الرواية التي نقلها صحيحة تمامًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكرها بل أكد صحتها بنفسه. وفي توضيحه، أشار الزحيفي إلى رؤيته للمسيح الدجال كشخصية حقيقية وليست مجرد أسطورة.

وبناءً على ذلك، حث الزحيفي المسلمين على أن يكونوا مستعدين لمواجهته والتصدي له.

ومن جانب آخر، أشار الزحيفي إلى أن الرواية تحمل تحذيرًا قويًا بأن المسيح الدجال سيظهر في المستقبل القريب، ولذلك يجب على المسلمين أن يكونوا على استعداد تام لمواجهته وعدم الوقوع في شروره.

وفي ختام حديثه، عبر الزحيفي عن أمله في أن يكون المسلمون مستعدين تمامًا لمواجهة المسيح الدجال والتصدي له عندما يظهر في النهاية.