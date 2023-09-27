انت الان تتابع خبر هدية من رب العالمين وكنز رباني يجهله الكثير من الناس.. هذا الطعام يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة.. تعرف عليه ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد لا يعرف الكثير منا أن بعض الأطعمة التي نتناولها تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الدماغ، ويمكن أن تساهم في تحسين الذاكرة والتركيز. وفقًا لموقع healthline، تساهم بعض الأطعمة بشكل كبير في تعزيز المخ والذاكرة.

عندما يتحدث الناس عن أطعمة الدماغ، غالبًا ما تكون الأسماك الدهنية على رأس القائمة. تشمل هذه الأسماك السلمون والتروتة والتونة والرنجة والسردين، وجميعها مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

يتكون نحو 60% من دماغك من الدهون، وتشكل أحماض أوميغا 3 الدهنية نصف هذه الدهون. يستخدم عقلك أوميغا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب، وهذه الدهون ضرورية للتعلم والذاكرة.

تقدم أيضًا أحماض أوميغا 3 العديد من الفوائد الإضافية لعقلك، حيث يمكن أن تبطئ التدهور العقلي المرتبط بالعمر وتساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر.

من ناحية أخرى، يرتبط عدم الحصول على ما يكفي من أحماض أوميغا 3 بضعف التعلم والاكتئاب، لذا تعتبر الأسماك الدهنية خيارًا ممتازًا لصحة الدماغ.

إذا كانت القهوة هي أهم ما يميز صباحك، فسوف تسعد لمعرفة أنها مفيدة لدماغك للغاية. يمكن أن يساعد مكونان رئيسيان في القهوة - الكافيين ومضادات الأكسدة - في دعم صحة الدماغ.

يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على عدد من التأثيرات الإيجابية على الدماغ، بما في ذلك زيادة اليقظة، حيث يحافظ الكافيين على تنبيه عقلك عن طريق منع الأدينوزين، وهو مادة كيميائية تجعلك تشعر بالنعاس، كما يلعب الكافيين دورا في تحسين المزاج، من خلال تعزيز بعض الناقلات العصبية "التي تشعرك بالسعادة"، مثل الدوبامين.

ووجدت إحدى الدراسات أن استهلاك الكافيين أدى إلى تحسينات قصيرة المدى في الانتباه واليقظة لدى المشاركين الذين أكملوا اختبار الإدراك.

كذلك، يرتبط شرب القهوة على المدى الطويل أيضا بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العصبية، مثل مرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

التوت الأزرق

يوفر التوت الأزرق العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك بعض الفوائد الصحية المخصصة لعقلك.

يقدم التوت الأزرق وغيره من أنواع التوت ذات الألوان الداكنة، الأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وتعمل مضادات الأكسدة ضد كل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي حالات يمكن أن تسهم في شيخوخة الدماغ والأمراض التنكسية العصبية.

تم العثور على بعض مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري تتراكم في الدماغ وتساعد على تحسين الاتصال بين خلاياه.

المكسرات

وتعد المكسرات والبذور مصدرًا نباتيًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للدماغ ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم المهم لصحة الدماغ، ويمكن اختيار الجوز الذي يعتبر غذاء جيّدًا للدماغ بشكل خاص لأنه يحتوي على مستويات عالية من حمض أوميغا 3 الدهني.