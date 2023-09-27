انت الأن تتابع خبر انت واخد كام حباية انهارده.. بطولة المومس الهام شاهين في هذا المشهد المحذوف من الرقابة للفيلم المثير للجدل يوم للستات..وما حدث خلف الكواليس جعلت الجمهور في صدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تصدرت النجم الهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا وتصدرت بحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا مؤخرا بعد التصريحات الاخيره التي جاءت بها الفنانه الهام شاهين والتي شاركت في العديد من المسلسلات والافلام السينمائيه الشهيره والتي دائما ما تقوم بتصوير المشاهد الجريئه جدا واثار الجدر واسعا في الساحه المصريه والفن المصريه بالتصريحات التي قامت بها مؤخرا في احد البرامج تلفزيونيه والتي دائما ما تقوم بها والتي تعرضها الى الانتقاد حاد ونازع من قبل جمهورها.

أفادت إلهام شاهين أن والدها ووالدتها لم يصليا قط في حياتهما ، وقيل إنها تأثرت بمدرسة الراهبات ، وتعلمت الصلاة من خلالها.

النجم الهام شاهين في العديد من الافلام الجريئه والمشاهد القويه والتي اشتهرت من خلالها بادائها الرائع والمتميز ومن ضمن الافلام التي خاضتها الهام شاهين مع العديد من نجوم الفني المصريه الفنان كريم عبد العزيز والفنان عادل امام في فيلم الهلفوت وعدد من الافلام الكبيره جدا المسلسلات الشهيره التي شاركت فيها النجم الهام شاهين هو فيلم عشاق البنات.