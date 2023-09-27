انت الان تتابع خبر شاب مصري يفقد عقله ويفزع الشارع المصري بهذه الجريمة البشعة ويملئ الشارع بالدماء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحقيقات مع المتهم بقتل خطيبته السابقة في شارع صلاح سالم بشرق القاهرة، فى واقعة تعيد إلى الأذهان حادث نيرة أشرف، التي لقيت مصرعها على يد زميلها في الجامعة بالمنصورة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شابا يبلغ من العمر ٢٦ سنة أطلق عيارًا ناريًا على خطيبته السابقة، ٢٢ سنة، فسقطت قتيلة، في الشارع أمام عمارات العبور بشارع صلاح سالم.فسخ الخطوبة

وأوضحت أن المتهم خطب المجني عليها منذ مدة، وعقب ذلك انفصلا، وحاول أن يعود إليها مرة أخرى ولكنها كانت ترفض، فعقد العزم على التخلص منها، فرصد خط سيرها وعلم موعد نزولها من العمل، وفور نزولها أطلق عليها النيران.

وقال شهود عيان إن المتهم أخرج سلاحا ناريا، وأطلق الرصاصة على الضحية بعد مشادة كلامية بينهما لرغبتها في عدم العودة إليه.

وتحفظ رجال الشرطة علي كاميرات المراقبة في مسرح الحادث، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلي المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.