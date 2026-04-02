وصول دفعة جديدة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 02:24 مساءً - وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه، للساحة الرئيسية فى معبر رفح البرى من الجانب المصرى.

وقالت مصادر بالمعبر، أنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة ، والتي تعد الـ30، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة.

وأضافت المصادر ، أن فريق من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري ، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع الوجبات الساخنة وحقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

استعدادات لاستقبال الجرحى

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة ، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.