انت الان تتابع خبر سر السحر الأسود: اكتشف 4 فوائد مدهشة للقهوة تحافظ على صحة قلبك وكبدك، لن تصدق ماذا يخبئ لك هذا المشروب المذهل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - القهوة تعتبر واحدة من المشروبات الأساسية التي يتناولها الكثير من الأشخاص يومياً. وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أنها ضارة بالصحة، إلا أن هناك فوائد عديدة لتناول القهوة وفقًا لما ذكره موقع cleaneatingmag.

يتم وصف القهوة في بعض الأحيان، مثل الماء بالليمون، على أنها مشروب يمكن أن يفيد صحة القلب والقدرة على التحمل أثناء التمرين وحتى عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فإنه من الصعب معرفة ما إذا كانت هناك حقيقة وراء هذه الادعاءات الكبيرة.

وهناك أربع فوائد مدهشة مدعومة علميًا لتناول القهوة:

1. القهوة غنية بالمركبات العضوية

تحتوي القهوة على العديد من المركبات العضوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات مفيدة على الصحة. فقد تساهم هذه المركبات في تقليل تراكم الصفائح الدموية وتجلط الدم، مما يقلل من فرص حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن الحصول على هذه المركبات العضوية المفيدة من تناول القهوة بمختلف أشكالها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو بدونه. فقد أظهرت الدراسات أن القهوة بدون كافيين تعمل بشكل جيد في تقليل معدل الوفيات.

2. فوائد القهوة لصحة الكبد

إذا كنت تسعى للحفاظ على صحة الكبد، فقد تكون القهوة هي السر المفتاح. فالقهوة قد تساهم في تباطؤ تطور أمراض الكبد، وربما تعوض اتباع نظام غذائي غني بالدهون، وتقلل من تلف الكبد. يمكن أن يساعد تناول القهوة بانتظام في الحد من التلف العام للكبد الذي يتراكم على مر السنين.

وقد تكون القهوة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، حيث تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا قد يؤدي إلى تقليل التلف الكبدي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم شرب القهوة في توازن الميكروبيوم البكتيريا في الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من أن القهوة قد تبدو قاسية على الجهاز الهضمي بسبب تأثيرها المنبه، إلا أنها في الواقع تعزز صحة الأمعاء والميكروبيوم بشكل عام. وقد أشارت الدراسات إلى أن تنظيم حركة الأمعاء يساهم في توازن الميكروبيوم، وهذا يعتبر أحد الأسباب التي تجعل القهوة توفر فوائد صحية طويلة المدى.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من حالة تجعل شرب القهوة صعبًا، مثل حموضة المعدة أو الارتجاع المريئي، فمن الأفضل تجنبها. ينصح الأطباء بأن هناك طرقًا أخرى للحفاظ على صحة جيدة بدلاً من الاعتماد على القهوة.