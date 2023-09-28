7 أنواع من الأطعمة تتحول الى سم قاتل .. احذر تتناولها مهما كان هوسك بها

انت الان تتابع خبر7 أنواع من الأطعمة تتحول الى سم قاتل .. احذر تتناولها مهما كان هوسك بها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا يعتبر هذا النوع من الأطعمة غريبًا أو سامًا، بل هو أطعمة يتناولها الناس في حياتهم اليومية، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب مشاكل صحية قد تؤدي إلى الوفاة.

قام خبراء صحيون بتجميع قائمة ببعض هذه الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في وفاتك، وهي:

جوزة الطيب

قد يثير هذا الموضوع استغراب الكثيرين، خاصة أن جوزة الطيب هي واحدة من أكثر التوابل استخدامًا في العديد من الأطباق بسبب طعمها الشهي. ولكن تبين أن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يكون قاتلًا.

على الرغم من ندرة هذه الحالات، تم تسجيل وفاتين بسبب احتواء جوزة الطيب على مادة ميريستيسين (وهي المادة الأكثر قوة في جوزة الطيب) بكميات مرتفعة جدًا في جسم الشخصين اللذين توفيا.

الفلفل الحار

يتميز الفلفل الحار بطعمه الحار بفضل وجود مركب الكابسيسين فيه، وعند تناول كميات كبيرة من الفلفل، يمكن أن يزيد من معدل الأيض في الجسم ويسبب التهاب الأنسجة. وعلى الرغم من أن الجسم يتفاعل مع تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار ببعض الأعراض مثل التعرق والتنفس السريع والقيء قبل أن يحقق مركب الكابسيسين تأثيره القاتل، إلا أن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة عند تناولهم كميات كبيرة من الفلفل الحار، وتم تسجيل حالتي وفاة لطفلين بسبب ذلك.

السكر

يجب أن نكون حذرين في تناول السكر، لأن الجسم لا يستطيع التعامل مع جميع السعرات الحرارية الموجودة في الحلوى والسكريات عند تناولها بكميات كبيرة. قد يتعرض الجسم لمخاطر عديدة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الموت.

شاي بذور الخشخاش

عند استخدام كميات كبيرة من بذور الخشخاش لتحضير الشاي، قد يحتوي الشاي على مستويات خطيرة من المورفين الطبيعي والكودين. لذا يجب أن نكون حذرين عند استخدام البذور بكثرة.

بذور التفاح

تحتوي بذور التفاح على مركبات السيانوجين التي تتحول إلى سيانيد في الجسم. يحتاج الشخص العادي إلى تناول حوالي 143 بذرة للتسبب في الوفاة، أو 18 تفاحة. ويجب أن نكون حذرين خاصة مع الأطفال الذين هم الأكثر عرضة لهذا الخطر.

القرفة

تناول القرفة بكميات كبيرة وبدون سائل يمكن أن يجفف بسرعة ويغطي مجاري الهواء في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث سعال واختناق وتهيج بالحلق. كما أن استنشاق القرفة يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي.

العرق سوس الأسود

يحتوي العرق سوس الأسود على مركب يسمى glycyrrhizin، والذي يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، التورم وحتى قصور في أداء عضلة القلب. يجب أن نكون حذرين خاصة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ولديهم تاريخ سابق من مشاكل القلب.