ميشال حايك يطلق 5 توقعات جنونية لا تعقل ستجعل هذا العام هو الاسوء في التاريخ.!

انت الان تتابع خبرميشال حايك يطلق 5 توقعات جنونية لا تعقل ستجعل هذا العام هو الاسوء في التاريخ.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ميشال حايك لعام 2023 أصبحت جزءًا من تقاليد سهرة رأس السنة الميلادية، حيث يتابع الجميع بشغف تلك الأسماء المعروفة في مجال التنبؤات، والتي يعتبر ميشال حايك من بين أبرزها على المستوى العربي في السنوات الأخيرة.

في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة 2023، كشف عالم الفلك الشهير ميشال حايك عن توقعاته على قناة MTV اللبنانية. وقد تناولت تلك التوقعات جزءًا كبيرًا من البلدان والشخصيات العربية على المستوى الإقليمي والعالمي. بدأ ميشال حايك توقعاته بالحديث عن لبنان، حيث تنبأ بحدوث "عملية قيصرية" تؤدي إلى تولي رئيس لبناني جديد وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وفيما يتعلق بأزمة الودائع في البنوك، أشار إلى أنها ستظل "مودعة" وأن اللعبة ستدور حولها وليس عليها.

أضاف أن الدولار سيشهد استقرارًا في المرحلة القادمة، وأن القطاع المصرفي سيتعافى بعد فترة من التراجع. وتوقع حدوث ضربة سحرية ستعمل على تعافي الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن جهات أجنبية ستدعم معظم القطاعات الحيوية في لبنان، سواء كانت من الدول الغربية أو العربية. وفيما يتعلق بالسعودية، أشار ميشال حايك إلى أن أجندة القيادة السعودية مليئة بالتطورات السياسية والأمنية، وتستدعي التأهب والتحرك السريع واتخاذ إجراءات صارمة.

وأضاف أن الحزن يزور العائلة المالكة في السعودية بشكل متكرر، وأن هناك قلقًا يحيط بالفنان محمد عبده ويتحول إلى هستيريا جماهيرية.

حذر ميشال حايك من وجود مخطط لضرب الخاصرة العسكرية البحرية للأردن، وأكد أن هذه الخطوة تتجاوز ولاية العهد الحالية. وأشار إلى أن سلسلة الإضرابات الأمنية في الأردن ستتجدد وستصل إلى مستوى أعلى. وتوقع حايك وجود توتر داخل قاعدة أمريكية في الكويت، وتوقع أن الهدوء الحالي في الكويت لن يستمر طويلاً وسيحدث ما يعكر استقرارها بشكل مفاجئ. وأضاف أن الصدمة ستكون من بين أفراد عائلة آل الصباح، وأن الشيخ مشعل جابر الأحمد سيكون السبب في إشعال النار في الكويت.

وبالنسبة للإمارات، أشار حايك إلى أن اسم وصورة الشيخة فاطمة لن يبقيان في الظل، وأن الإمارات ستفقد شخصية "عظيمة". وتوقع أن الميدان الأمني في الإمارات سيواجه تحديات جديدة.