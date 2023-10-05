انت الان تتابع خبر أفجر واوقح فتاة على سطح الكوكب تفاجأ العالم بموقف مثير في برنامج “أحمر بالخط العريض”.. والمذيع يخجل ويتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعه وينسحب في منتصف الحلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي مجموعة من السيدات لمناقشة عمليات التجميل ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن. ولكن المفاجأة التي صدمت المشاهدين في العالم العربي كانت قيام إحدى الفتيات بخلع ملابسها والظهور بالبكيني فقط في فيديو صادم.

قررت الفتاة أن تظهر بملابس البحر على الهواء مباشرةً بجانب سيدات أخريات في تحدٍ يتعلق بعمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء لتحسين مظهرهن. تباينت آراء السيدات حول هذا الموضوع، حيث هناك من يفضل القيام بتلك العمليات ومن يرفضها ويحتفظ بجماله الطبيعي رغم تقدمه في العمر.

تم تنظيم هذا التحدي في إطار مناظرة جمالية نسائية أثارت الكثير من الجدل في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة الـ LBC اللبنانية. في الجزء الأول من التحدي، ظهرت سيدتان يفضلان القيام بعمليات التجميل لتحقيق الرضا الكامل عن جمالهما ولتبدوا مثيرتين أو لتشبها نجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن.

في الجزء الثاني من البرنامج، ظهرت سيدتان شجاعتان ترفضان إجراء عمليات التجميل وتعبران عن رفضهما للانتقادات التي توجه لأجسادهما. أثارت هذه الحلقة الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول العديد من مقاطع الفيديو المتعلقة بها.

تم اعتبار هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوضًا من قبل الكثير من المشاهدين العرب بسبب مدى التعري الذي يتضمنه. وقد طالب البعض بتغيير نهج المقدم للبرنامج، مالك مكتبي، في تقديمه للموضوعات.

برنامج "أحمر بالخط العريض" هو واحد من البرامج الناجحة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي. تم عرض البرنامج لأول مرة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسمًا من البرنامج على قناة إل بي سي وقناة الانتشار اللبناني.